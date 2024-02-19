Улан-удэнец подглядел пароль от телефона друга и решил украсть его мобильник

Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в краже сотового телефона с последующим хищением 30 тысяч рублей. Преступления были совершены около года назад.Следствием установлено, что злоумышленник распивал спиртное в компании в квартире одного из участников застолья в Октябрьском районе. Неоднократно он видел, как его собутыльник включал музыку на телефоне, вводя при этом графический ключ блокировки экрана. И, кроме того, заметил на гаджете банковские смс-уведомления о поступлении денежных средств.Когда приятели вышли на балкон покурить, улан-удэнец похитил оставленное владельцем на столе мобильное устройство и спешно покинул помещение. В соседнем дворе он разблокировал чужой телефон и осуществил два перевода на сумму 30 тысяч рублей себе на карту. Похищенные деньги 22-летний подозреваемый потратил, а гаджет сдал в скупку. После чего стал скрываться от правоохранителей.Отметим, ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. Нигде не учится и не работает, имеет 9 классов основного общего образования.В настоящее время в отношении него также расследуется уголовное дело по краже 7 тысяч рублей с банковского счета: преступление было совершено с помощью чужого телефона в январе прошлого года.В содеянном горожанин признался. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 и п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.Фото: "Номер один"