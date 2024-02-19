Происшествия 19.02.2024 в 13:50

Улан-удэнец подглядел пароль от телефона друга и решил украсть его мобильник

Сбежав с вечеринки, он разблокировал чужой телефон и стал переводить деньги самому себе  
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнец подглядел пароль от телефона друга и решил украсть его мобильник
Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в краже сотового телефона с последующим хищением 30 тысяч рублей. Преступления были совершены около года назад.

Следствием установлено, что злоумышленник распивал спиртное в компании в квартире одного из участников застолья в Октябрьском районе. Неоднократно он видел, как его собутыльник включал музыку на телефоне, вводя при этом графический ключ блокировки экрана. И, кроме того, заметил на гаджете банковские смс-уведомления о поступлении денежных средств.

Когда приятели вышли на балкон покурить, улан-удэнец похитил оставленное владельцем на столе мобильное устройство и спешно покинул помещение. В соседнем дворе он разблокировал чужой телефон и осуществил два перевода на сумму 30 тысяч рублей себе на карту. Похищенные деньги 22-летний подозреваемый потратил, а гаджет сдал в скупку. После чего стал скрываться от правоохранителей.  

Отметим, ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. Нигде не учится и не работает, имеет 9 классов основного общего образования.

В настоящее время в отношении него также расследуется уголовное дело по краже 7 тысяч рублей с банковского счета: преступление было совершено с помощью чужого телефона в январе прошлого года.

В содеянном горожанин признался. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 и п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Фото: "Номер один"
Теги
происшествия

Все новости

PERI в Восточной Сибири: от устаревших методов — к современным технологиям
19.02.2024 в 15:01
Федеральные власти отметили Бурятию
19.02.2024 в 14:34
Житель Бурятии спас соседку на пожаре
19.02.2024 в 14:13
Улан-удэнец подглядел пароль от телефона друга и решил украсть его мобильник
19.02.2024 в 13:50
Семью из Бурятии обманули в автосалоне Новосибирска
19.02.2024 в 13:44
Улан-удэнец взял в аренду игровую приставку и тут же продал ее
19.02.2024 в 13:29
В Иволгинском районе Бурятии у местного жителя нашли 20 килограммов марихуаны
19.02.2024 в 13:23
В Бурятии проводится вакцинация крупного и мелкого скота против ящура
19.02.2024 в 13:15
Толщина льда на Селенге превысила уровень прошлой зимы
19.02.2024 в 13:04
В Бурятии на Байкале появится детский лагерь федерального уровня
19.02.2024 в 12:39
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 февраля

Читайте также
Житель Бурятии спас соседку на пожаре
Женщина получила ожоги и была госпитализирована
19.02.2024 в 14:13
Улан-удэнец взял в аренду игровую приставку и тут же продал ее
По словам мужчины, деньги были нужны, чтобы срочно отдать долг другу
19.02.2024 в 13:29
В Иволгинском районе Бурятии у местного жителя нашли 20 килограммов марихуаны
54-летний мужчина прятал мешки с наркотиками в своем гараже
19.02.2024 в 13:23
В селах Бурятии появились собаки, которые убивают домашний скот
Сельчане уверены, что эти псы ведут себя ненормально и потому очень опасны
19.02.2024 в 12:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru