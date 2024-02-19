Житель Бурятии спас соседку на пожаре

Вечером 18 февраля в Гусиноозерске произошел пожар в частном доме на ул. Серова. Как сообщили в МЧС Бурятии, возгорание заметил сосед, который успел сам потушить пламя и спасти 37-летнюю женщину. Она получила ожоги лица и шеи и была госпитализирована в Гусиноозерскую ЦРБ. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.Соседи также спасли мужчину в селе Аршан Тункинского района. Там пожар охватил частный дом, котельную и гараж на площади 120 квадратных метров. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.Всего с начала года в Бурятии произошло 310 возгораний, в ходе которых 20 граждан погибли, еще 20 человек получили травмы.Фото: МЧС Бурятии