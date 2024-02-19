В селе Бурятии произошла драка с участием полицейских

12 февраля в полицию ОМВД России по Прибайкальскому району поступила информация о конфликте между гражданами, в результате которого 36-летнему жителю Улан-Удэ Евгению (имя изменено) в селе Турунтаево Прибайкальского района были причинены ушибы. Ситуация примечательна тем, что побили горожанина сотрудники правоохранительных органов.По предварительной информации, накануне вечером имел место бытовой конфликт с участием четырех человек, трое из которых являются сотрудниками районного отдела полиции. В момент происшествия они находились вне службы.Все началось с того, улан-удэнец Евгений приехал в Турунтаево к бывшей жене, чтобы увидеться с их общим ребенком. На улице он встретил бывшую жену в компании ее коллег - полицейских. В этот момент у бывших супругов произошел словесный конфликт. Вероятно, что за женщину вступились ее друзья. После чего конфликт перерос в потасовку: Евгений и полицейские стали драться.- В настоящее время по данному факту оперативниками собственной безопасности и кадровым подразделением МВД по Республике Бурятия проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет дана соответствующая юридическая оценка с принятием решения в установленном законом порядке, прокомментировали случившееся в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.Фото: Pixabay.com