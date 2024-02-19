В Бурятии присяжные вынесли противоречивый вердикт по делу о смерти сотрудника ЧОП «Дельта»

Сегодня в Улан-Удэ суд присяжных вынес противоречивый вердикт по делу о смерти 20-летнего сотрудника ЧОП «Дельта».Напомним, в 2022 году 20-летний Родион Николаев устроился охранником в ООО «ЧОП «Дельта». Но не прошло и двух месяцев, как он попал в больницу в состоянии комы, а впоследствии скончался. Смертельные травмы парню нанесены в результате ударов в голову от партнеров по спаррингу – работников охранного предприятия. Как утверждают родственники и свидетели, проведение такого рода «экзамена» являлось распоряжением начальства.Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком и дислокацией головного мозга и двумя гематомами. Парню нанесли по голове не менее десяти ударов. Причем двое из троих спарринг-партнеров Родиона были боксерами.В качестве обвиняемых на суде предстали трое парней – работники частного охранного предприятия, а также 56-летний специалист по организации работы групп быстрого реагирования.По ходатайству подсудимых дело рассматривал суд присяжных, которые сегодня огласили свой вердикт. По информации «Номер один», вердикт был противоречивым. Так, присяжные согласились с тем, что происшествие с летальным исходом было на самом деле, однако ответили отрицательно на вопрос – доказано ли, что избивали Родиона именно те трое парней, которые оказались на скамье подсудимых.В отношении 56-летнего специалиста по организации работы групп быстрого реагирования положительные ответы и факт доказанности преступлений есть по трем пунктам из шести.21 февраля в Советском суде огласят окончательный приговор. Если он будет оправдательным, то семья Родиона обязательно будет его обжаловать.