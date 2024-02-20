Происшествия 20.02.2024 в 06:29

В Бурятии горел гараж Тункинского нацпарка

Огонь охватил крышу здания на площади 450 кв.м
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии горел гараж Тункинского нацпарка
Крупный пожар произошел вечером 19 февраля на ул. Чапаева в селе Кырен. Как сообщил вайбер-чат «Тунка-инфо.24/7», там загорелся гараж Тункинского нацпарка.

По данным чата, огонь охватил кровлю здания по всей площади – это примерно 450 кв.м. Пожару был присвоен ранг 1 БИС.

По предварительной информации, от возгорания в гараже пострадали 2 единицы техники, 7 единиц техники удалось эвакуировать. В происшествии никто не пострадал.

Фото: Тунка-инфо.24/7
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