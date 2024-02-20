Происшествия 20.02.2024 в 08:30
В Бурятии посадили поджигателя здания Следственного комитета
Мужчина получил 4 года колонии
Текст: Андрей Константинов
Тункинский райсуд вынес приговор в отношении местного жителя. Он обвинялся в незаконном хранении наркотиков в крупном размере, а также в поджоге административного здания в селе Кырен.
Напомним, пожар в здании, где в том числе располагался межрайонный следственный отдел, произошел в ночь с 5 на 6 февраля 2023 года. К счастью, никто не пострадал – в момент поджога внутри никого не было. Однако помещениям был причинен значительный материальный ущерб, который составил почти 1,5 млн рублей.
Злоумышленника быстро нашли и задержали. Им оказался местный житель, который совершил преступление «из личной неприязни к сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции» (в этом же здании находился Тункинский межмуниципальный филиал УИИ).
Рассмотрев материалы дела, суд признал сельчанина виновным и по совокупности преступлений приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Осужденный обжаловал приговор. В своей жалобе он указал на нарушения, допущенные судом при рассмотрении уголовного дела, и суровость наказания.
Однако Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменения.
«Нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов судом первой инстанции допущено не было. Вина подсудимого доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а наказание, назначенное с учетом всех обстоятельств по уголовному делу, является справедливым и соразмерным содеянному», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Напомним, пожар в здании, где в том числе располагался межрайонный следственный отдел, произошел в ночь с 5 на 6 февраля 2023 года. К счастью, никто не пострадал – в момент поджога внутри никого не было. Однако помещениям был причинен значительный материальный ущерб, который составил почти 1,5 млн рублей.
Злоумышленника быстро нашли и задержали. Им оказался местный житель, который совершил преступление «из личной неприязни к сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции» (в этом же здании находился Тункинский межмуниципальный филиал УИИ).
Рассмотрев материалы дела, суд признал сельчанина виновным и по совокупности преступлений приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Осужденный обжаловал приговор. В своей жалобе он указал на нарушения, допущенные судом при рассмотрении уголовного дела, и суровость наказания.
Однако Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменения.
«Нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов судом первой инстанции допущено не было. Вина подсудимого доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а наказание, назначенное с учетом всех обстоятельств по уголовному делу, является справедливым и соразмерным содеянному», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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