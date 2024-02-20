В Бурятии гендиректор коммерческой организации похитил деньги из бюджета

Прокурор республики Михаил Филичев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческой организации.Органом следствия установлено, что руководитель общества в ходе выполнения работ по муниципальным контрактам, заключенным в целях обустройства парков и скверов сел Баргузин и Уро Баргузинского района, в период времени с июля 2019 г. по июнь 2021 г. совершил хищение денежных средств из бюджетов муниципальных образований. Генеральный директор, выполнив работы ненадлежащим образом и из некачественных материалов, предоставил заказчикам ложные сведения об их стоимости, фактически завысив на сумму более 1,1 млн руб.Действия должностного лица квалифицированы по пяти преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Органом расследования на имущество обвиняемого наложен арест стоимостью 900 тыс. рублей.По уголовному делу прокуратурой республики в интересах сельских поселений к обвиняемому предъявлено исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлениями, на общую сумму 1,1 млн руб.Наиболее строгая санкция за совершение указанного преступления предусматривает наказание до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.