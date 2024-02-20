Происшествия 20.02.2024 в 09:11

В Бурятии гендиректор коммерческой организации похитил деньги из бюджета

Он присвоил себе 1,1 млн рублей, обустраивая парки в Баргузинском районе
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии гендиректор коммерческой организации похитил деньги из бюджета
Прокурор республики Михаил Филичев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческой организации. 

Органом следствия установлено, что руководитель общества в ходе выполнения работ по муниципальным контрактам, заключенным в целях обустройства парков и скверов сел Баргузин и Уро Баргузинского района, в период времени с июля 2019 г. по июнь 2021 г. совершил хищение денежных средств из бюджетов муниципальных образований. Генеральный директор, выполнив работы ненадлежащим образом и из некачественных материалов, предоставил заказчикам ложные сведения об их стоимости, фактически завысив на сумму более 1,1 млн руб.

Действия должностного лица квалифицированы по пяти преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Органом расследования на имущество обвиняемого наложен арест стоимостью 900 тыс. рублей.

По уголовному делу прокуратурой республики в интересах сельских поселений к обвиняемому предъявлено исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлениями, на общую сумму 1,1 млн руб.

Наиболее строгая санкция за совершение указанного преступления предусматривает наказание до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Теги
Общество

Все новости

В Бурятии водитель «легковушки» столкнулся с самосвалом
20.02.2024 в 09:36
В Улан-Удэ сотрудники ДПС помогли экстренно доставить ребенка в больницу
20.02.2024 в 09:30
В Бурятии выявлены нарушения в изоляторе временного содержания
20.02.2024 в 09:19
В Бурятии гендиректор коммерческой организации похитил деньги из бюджета
20.02.2024 в 09:11
Ржавая вода из крана
20.02.2024 в 09:00
Жительница Улан-Удэ отсудила компенсацию за поврежденный в ДТП позвоночник
20.02.2024 в 08:42
В Бурятии посадили поджигателя здания Следственного комитета
20.02.2024 в 08:30
В Бурятии горел гараж Тункинского нацпарка
20.02.2024 в 06:29
COVID-19 может состарить мозг на 20 лет
19.02.2024 в 17:13
Жительница Бурятии нашла в купленном сыре непонятные гранулы
19.02.2024 в 17:10
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 февраля

Читайте также
В Бурятии водитель «легковушки» столкнулся с самосвалом
Пострадал сам водитель и его пассажир, сейчас они находятся в больнице
20.02.2024 в 09:36
В Улан-Удэ сотрудники ДПС помогли экстренно доставить ребенка в больницу
В сопровождении экипажа инспекторов с «мигалками» отец малыша сумел быстро проехать через все пробки
20.02.2024 в 09:30
В Бурятии посадили поджигателя здания Следственного комитета
Мужчина получил 4 года колонии
20.02.2024 в 08:30
В Бурятии горел гараж Тункинского нацпарка
Огонь охватил крышу здания на площади 450 кв.м
20.02.2024 в 06:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru