В Улан-Удэ сотрудники ДПС помогли экстренно доставить ребенка в больницу

Во время несения службы в городе Улан-Удэ к экипажу ДПС в составе Дмитрия Дашиева и Андрея Майорова обратился водитель проезжавшей мимо иномарки. Он объяснил, что в салоне автомобиля находится его 11-месячный сын, которому в связи с ухудшением состояния здоровья из-за имеющегося заболевания необходима срочная медицинская помощь.Так как дороги республиканской столицы в «час пик» были сильно загружены, автоинспекторы включили светозвуковые сигналы и оперативно сопроводили автомашину в лечебную организацию.Родители малыша выразили благодарность стражам правопорядка, без промедления отреагировавшим на их просьбу. В настоящее время малыш находится в больнице под наблюдением врачей.Фото: МВД Бурятии