Происшествия 20.02.2024 в 09:30

В Улан-Удэ сотрудники ДПС помогли экстренно доставить ребенка в больницу

В сопровождении экипажа инспекторов с «мигалками» отец малыша сумел быстро проехать через все пробки
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ сотрудники ДПС помогли экстренно доставить ребенка в больницу
Во время несения службы в городе Улан-Удэ к экипажу ДПС в составе Дмитрия Дашиева и Андрея Майорова обратился водитель проезжавшей мимо иномарки. Он объяснил, что в салоне автомобиля находится его 11-месячный сын, которому в связи с ухудшением состояния здоровья из-за имеющегося заболевания необходима срочная медицинская помощь.

Так как дороги республиканской столицы в «час пик» были сильно загружены, автоинспекторы включили светозвуковые сигналы и оперативно сопроводили автомашину в лечебную организацию.

Родители малыша выразили благодарность стражам правопорядка, без промедления отреагировавшим на их просьбу. В настоящее время малыш находится в больнице под наблюдением врачей.

Фото: МВД Бурятии
Теги
Общество

Все новости

В Бурятии водитель «легковушки» столкнулся с самосвалом
20.02.2024 в 09:36
В Улан-Удэ сотрудники ДПС помогли экстренно доставить ребенка в больницу
20.02.2024 в 09:30
В Бурятии выявлены нарушения в изоляторе временного содержания
20.02.2024 в 09:19
В Бурятии гендиректор коммерческой организации похитил деньги из бюджета
20.02.2024 в 09:11
Ржавая вода из крана
20.02.2024 в 09:00
Жительница Улан-Удэ отсудила компенсацию за поврежденный в ДТП позвоночник
20.02.2024 в 08:42
В Бурятии посадили поджигателя здания Следственного комитета
20.02.2024 в 08:30
В Бурятии горел гараж Тункинского нацпарка
20.02.2024 в 06:29
COVID-19 может состарить мозг на 20 лет
19.02.2024 в 17:13
Жительница Бурятии нашла в купленном сыре непонятные гранулы
19.02.2024 в 17:10
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 февраля

Читайте также
В Бурятии водитель «легковушки» столкнулся с самосвалом
Пострадал сам водитель и его пассажир, сейчас они находятся в больнице
20.02.2024 в 09:36
В Бурятии гендиректор коммерческой организации похитил деньги из бюджета
Он присвоил себе 1,1 млн рублей, обустраивая парки в Баргузинском районе
20.02.2024 в 09:11
В Бурятии посадили поджигателя здания Следственного комитета
Мужчина получил 4 года колонии
20.02.2024 в 08:30
В Бурятии горел гараж Тункинского нацпарка
Огонь охватил крышу здания на площади 450 кв.м
20.02.2024 в 06:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru