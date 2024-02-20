Происшествия 20.02.2024 в 10:31

В Бурятии задержали вооруженного всадника

Разрешений на оружие и охоту у мужчины не оказалось
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии задержали вооруженного всадника
В Закаменском районе Бурятии сотрудники Росгвардии и инспекторы Бурприроднадзора провели совместный рейд для выявления нарушений в сфере оборота оружия и охоты.

«В ходе рейда в местности «Бага-Тала» правоохранители заметили и остановили для проверки документов всадника с оружием. В ходе разбора мужчина сознался, что планировал заняться незаконной охотой с помощью незарегистрированного ружья. 59-летнего гражданина привлекли к административной ответственности за незаконное ношение оружия, а также за охоту без разрешения», - рассказали в Росгвардии Бурятии.


Незарегистрированное двуствольное ружье «ТОЗ-63» 16 калибра и патроны у мужнины изъяли. Оружие передано на экспертизу с последующим уничтожением.

Фото: Росгвардия Бурятии
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