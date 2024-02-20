В Бурятии пожар повредил две квартиры

19 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в одной из квартир многоквартирного жилого дома в Кяхте. К месту вызова был направлен дежурный караул 33-й пожарной части и пожарная команда министерства обороны.«На момент прибытия пожарного подразделения на втором этаже наблюдалось плотное задымление. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 2 человека, в том числе 1 ребенок. Пожар был ликвидирован в течении 21 минуты. В результате огнем повреждена кровля дома на площади 8 кв. м. и две квартиры на общей площади 85 кв. м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стал перекал печной трубы.Фото: МЧС Бурятии