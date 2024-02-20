Происшествия 20.02.2024 в 12:56

В Бурятии пожар повредил две квартиры

Причиной возгорания в доме стал перекал печной трубы
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пожар повредил две квартиры
19 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в одной из квартир многоквартирного жилого дома в Кяхте. К месту вызова был направлен дежурный караул 33-й пожарной части и пожарная команда министерства обороны.

«На момент прибытия пожарного подразделения на втором этаже наблюдалось плотное задымление. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 2 человека, в том числе 1 ребенок. Пожар был ликвидирован в течении 21 минуты. В результате огнем повреждена кровля дома на площади 8 кв. м. и две квартиры на общей площади 85 кв. м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стал перекал печной трубы.

Фото: МЧС Бурятии
Теги
пожар

Все новости

Уборка в Улан-Удэ ведется круглосуточно, несмотря на сильные морозы
20.02.2024 в 14:10
В Улан-Удэ в среду отключат холодную воду
20.02.2024 в 13:59
В прошлом году в Бурятии были задержаны 3800 нетрезвых водителей
20.02.2024 в 13:52
В Бурятии двое мужчин незаконно добыли омуль на 230 тысяч рублей
20.02.2024 в 13:44
В Бурятии таможенники выявили контрабанду лесоматериалов стоимостью более 4 млн рублей
20.02.2024 в 13:29
В Восточной Сибири от снега очищено 15 тыс км Транссиба
20.02.2024 в 13:16
В Бурятии пожар повредил две квартиры
20.02.2024 в 12:56
В Улан-Удэ рассказали, что сделано в Железнодорожном районе в прошлом году
20.02.2024 в 12:56
«Стоял на козырьке в пижамке и носках»
20.02.2024 в 12:52
В Улан-Удэ оценивают ущерб природе от прорыва канализации на Батарейке
20.02.2024 в 12:39
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

Читайте также
В прошлом году в Бурятии были задержаны 3800 нетрезвых водителей
Еще 2400 человек сели за руль, не имея водительских прав
20.02.2024 в 13:52
В Бурятии двое мужчин незаконно добыли омуль на 230 тысяч рублей
Для ловли использовали рыболовную сеть длиной 70 метров
20.02.2024 в 13:44
«Стоял на козырьке в пижамке и носках»
В Новосибирске пожарные спасли ребенка с крыши горящего дома
20.02.2024 в 12:52
В Улан-Удэ оценивают ущерб природе от прорыва канализации на Батарейке
На месте происшествия побывали сотрудники Бурприроднадзора
20.02.2024 в 12:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru