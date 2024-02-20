В Бурятии двое мужчин незаконно добыли омуль на 230 тысяч рублей

Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте совместно с инспекторами Байкало-Селенгинского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны во время рейда на льду Байкала в Кабанском районе обнаружили двоих жителей города Бабушкин 36 и 43 лет.Мужчины при помощи рыболовной сети длиной 70 метров незаконно выловили омуль в количестве более 60 штук. Сумма ущерба составила более 230 тысяч рублей.Дознавателем транспортной полиции в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Им избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Фото: "Номер один"