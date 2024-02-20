В прошлом году в Бурятии были задержаны 3800 нетрезвых водителей

Отдельный специализированный батальон ДПС Госавтоинспекции Бурятии подвел итоги работы за 2023 год. На совещании определили приоритетные направления деятельности на текущий период. Также, по хорошей традиции, на совещании состоялось награждение сотрудников, достигших высоких результатов в служебной деятельности.В прошлом году личный состав ОСБ ДПС выявил свыше 67 тысяч нарушений Правил дорожного движения. В том числе, задержаны и отстранены от права управления транспортными средствами около 3800 водителей с признаками алкогольного опьянения. При надзоре за дорожным движением выявлено более 2400 водителей, не имевших права управления транспортом и 815 нарушителей, лишенных такого права.С учетом анализа дорожно-транспортных происшествий в г. Улан-Удэ сотрудниками ОСБ ДПС днем проводились массовые проверки водителей на конкретных участках улично-дорожной сети. За 12 месяцев прошлого года было проведено 36 таких рейдов, около 500 участников дорожного движения за допущенные нарушения привлечены к административной ответственности.Аналогичные мероприятия с привлечением дополнительных нарядов ДПС прошли в ночное время. В результате 79 таких выходов выявлено свыше 550 правонарушений. В том числе, задержаны 190 водителей в нетрезвом виде, а в отношении 26 автомобилистов собраны материалы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (повторное управление транспортом в состоянии опьянения).Вместе с тем, в 2023 году сотрудниками Отдельного специализированного батальона ДПС в столице Бурятии раскрыто 644 преступления, среди которых угоны транспорта, кражи имущества, наркопреступления, повторное нетрезвое вождение и др. Выявлено 70 фактов незаконной перевозки лесопродукции, 20 фактов перевозки наркотических средств, 121 факт незаконной перевозки металла, 31 факт нарушений правил перевозки мяса и 52 факта незаконной перевозки рыбы, а также 13 фактов перевозки алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующих документов.Продолжается практика выезда в районы республики и оказания практической помощи территориальным подразделениям. Так, в прошлом году сотрудниками ОСБ ДПС осуществлено 352 таких выезда, выявлено 209 водителей в состоянии опьянения.В текущем году будет продолжена работа по выявлению грубых нарушений ПДД, профилактике ДТП с участием несовершеннолетних, пресечению фактов управления транспортом лицами, не имеющими права управления или лишенными такого права, пропаганде использования ремней безопасности и предупреждению наездов на пешеходов, - сообщает пресс-служба МВД Бурятии.