Происшествия 20.02.2024 в 15:22

«Водоканал» Улан-Удэ отрицает попадание канализационных стоков в реку

Аварийно-восстановительные работы на Батарейке продолжаются
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Текст: Андрей Константинов
«Водоканал» Улан-Удэ отрицает попадание канализационных стоков в реку
В Улан-Удэ продолжаются ремонтно-восстановительные работы на напорном коллекторе по ул. Воровского. Сейчас там идет разработка котлована.

«Обследование аварийного участка сотрудниками предприятия показало, что выход сточных вод произошел на прилегающую территорию, без попадания в реку Уда. После завершения аварийно-восстановительных работ будут произведены сколка льда и замена грунта на свежий, - заявил заместитель главного инженера МУП «Водоканал» Антон Княжев.

Напомним, авария на сетях канализации в районе Батарейки случилась сегодня утром. При этом, по словам очевидцев, канализационные стоки устремились в сторону реки. На месте происшествия уже побывали сотрудники Бурприроднадзора. Информация о случившемся передана в Росприроднадзор и Восточно-Байкальскую природоохранную прокуратуру. Специалистами будет проведена оценка воздействия аварии на окружающую среду с привлечением сертифицированной лаборатории.

Фото: «Водоканал»
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