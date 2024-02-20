Происшествия 20.02.2024 в 16:20

Жителя Улан-Удэ осудили за особо жестокое убийство жены

Горожанин избивал женщину на глазах у детей, а после добил её ножом и ушел спать
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Улан-Удэ осудили за особо жестокое убийство жены
Сегодня Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении 37-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве жены с особой жестокостью.

Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, в ночь на 25 декабря 2022 года обвиняемый с супругой в гостях у соседей на улице Теплой в Улан-Удэ распивали спиртное. После на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора. В её ходе мужчина стал избивать жену руками и ногами. Вернувшись домой, он в присутствии несовершеннолетних детей продолжил избивать находящуюся в беспомощном состоянии женщину, в том числе подручными предметами. Затем взял нож, несколько раз ударил им супругу, после чего лег спать. От полученных ран женщина спустя непродолжительное время скончалась.

«Из-за чрезмерной жестокости преступления для разрешения вопросов о вменяемости обвиняемого потребовалась стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Она проходила в другом регионе, куда пришлось этапировать мужчину. По результатам проведенных исследований комиссия экспертов пришла к выводу, что в момент преступления действия обвиняемого носили целенаправленный характер, он мог в полной мере осознавать их фактический характер и общественную опасность, а также руководить ими», - отмечали в следственном ведомстве.

Рассмотрев материалы дела, суд признал горожанина виновным. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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