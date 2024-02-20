Происшествия 20.02.2024 в 16:27

В Улан-Удэ начался суд над маньяком-молоточником

Дело рассматривается в Октябрьском районном суде

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ начался суд над маньяком-молоточником

Недавно первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины. Он обвиняется в нескольких покушениях на убийство, а также двух покушениях на изнасилование и одном изнасиловании. Следователи передали дело в суд. Недавно состоялось первое заседание.

Как стало известно «Номер один», дело поступило в суд второго февраля. На 15 число было назначено первое судебное заседание. Однако из-за неявки свидетелей заседание отложили. Отметим, все заседания будут закрыты для посторонних лиц, в том числе и для прессы.

Подсудимый обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч.3 (покушение на преступление, три эпизода), ст.131 ч.1 (изнасилование, три эпизода), ст.105 ч.2 п.п.а,к (убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера).

Напомним, речь идет о громкой серии нападений на горожанок, прокатившихся по Улан-Удэ в 2016 году. Маньяк действовал по одному сценарию – нападал на женщин со спины с камнем или молотком в руках. Своих жертв он не щадил – бил до потери сознания, а затем насиловал. На момент совершенных им зверств злоумышленнику было всего 23 года.

Первое из нападений произошло 16 апреля 2016 года примерно в 10 часов вечера возле перекрестка дорог по улице Сахьяновой и Жердева. Недалеко находится водонапорная башня из красного кирпича. Девушка шла там одна, как внезапно получила удар по голове. Затем мужчина оттащил ее в кусты, где изнасиловал.

Второе нападение случилось через два месяца – 14 июня около часа ночи в проулке между домами 72 и 52 по улице Павлова. Молодая девушка спешила на встречу к своему возлюбленному, который пригласил ее в кафе и шел навстречу. Они должны были увидеть друг друга буквально через 100 метров. Но в злосчастном проулке на нее напал неизвестный. Сначала он притворился, что идет мимо во встречном направлении, а затем резко развернулся, рванул в ее сторону и несколько раз ударил молотком по голове. После этого начал раздевать жертву, но его спугнули прохожие. Насильник скрылся.

Третье нападение произошло 24 декабря того же года около 11 часов 20 минут ночи во дворе дома 74 по улице Жердева. Там нелюдь набросился со спины на возвращавшуюся с работы женщину – также нанес ей удары тяжелым предметом по голове и потащил к гаражам неподалеку. Пока он раздевал несчастную, она очнулась и закричала. Услышав крики, к гаражам кинулся прохожий. Испугавшись, маньяк убежал.

Маньяка искали несколько лет, но выйти на его след удалось только в 2023 году. На тот момент мужчина служил в рядах Росгвардии.

«Изобличить и задержать злоумышленника удалось благодаря кропотливому труду наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов следственного управления во взаимодействии со следователями-криминалистами Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, сотрудниками ГУУР МВД России и УУР МВД по Республике Бурятия. После задержания мужчина дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений и полностью признал вину», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.


Фото: Следственный комитет Бурятии

 

Теги
суд маньяк изнасилование

Все новости

В Бурятии чиновницу не стали строго наказывать за «раздробленный» туалет
20.02.2024 в 17:14
В Бурятии появился преступник одержимый воровством
20.02.2024 в 16:48
На границе Бурятии и Иркутской области установили КПП
20.02.2024 в 16:47
В Улан-Удэ начался суд над маньяком-молоточником
20.02.2024 в 16:27
Жителя Улан-Удэ осудили за особо жестокое убийство жены
20.02.2024 в 16:20
22 февраля состоится прямой эфир с министром спорта и молодежной политики Бурятии
20.02.2024 в 16:03
В музее истории Улан-Удэ умер пушистый хранитель Сэм
20.02.2024 в 15:51
«Водоканал» Улан-Удэ отрицает попадание канализационных стоков в реку
20.02.2024 в 15:22
В Бурятии с начала года единое пособие назначили почти 16 тысячам семей с детьми
20.02.2024 в 14:50
Уборка в Улан-Удэ ведется круглосуточно, несмотря на сильные морозы
20.02.2024 в 14:10
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

Читайте также
В Бурятии чиновницу не стали строго наказывать за «раздробленный» туалет
Однако окончательная точка в «туалетном» деле еще не поставлена
20.02.2024 в 17:14
В Бурятии появился преступник одержимый воровством
Он слишком часто совершал угоны и кражи, поставив своеобразный «рекорд»  
20.02.2024 в 16:48
На границе Бурятии и Иркутской области установили КПП
Власти опасаются, что в республику проникнет опасная болезнь
20.02.2024 в 16:47
Жителя Улан-Удэ осудили за особо жестокое убийство жены
Горожанин избивал женщину на глазах у детей, а после добил её ножом и ушел спать
20.02.2024 в 16:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru