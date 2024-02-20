Происшествия 20.02.2024 в 16:47

На границе Бурятии и Иркутской области установили КПП

Власти опасаются, что в республику проникнет опасная болезнь
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Текст: Андрей Константинов
На границе Бурятии и Иркутской области установили КПП
Как сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии, на территории Усольского, Черемховского и Иркутского районов Иркутской области выявлены очаги заразного узелкового дерматита у крупного рогатого скота. 13 февраля в пострадавших районах был введен режим ЧС. В данный момент служба ветеринарии проводит вакцинацию КРС против вируса на территории всей Иркутской области. Правительство региона изымает зараженный скот с выплатой компенсации.

«Для недопущения заноса болезни в Бурятию на границе с Иркутской областью установлен контрольно-пропускной пункт с привлечением МВД и Россельхознадзора», - сообщили в Управлении ветеринарии РБ.

Ведомство также обратило внимание, что в связи с напряженной обстановкой в соседнем регионе недопустимо нарушение ветеринарного законодательства. О фактах несанкционированного перемещения животных необходимо сообщать на горячую линию Управления ветеринарии РБ по номеру 36-20-22.

«Жителям Бурятии необходимо соблюдать требования ветеринарного законодательства при ввозе и вывозе животных с предварительной выдержкой их на карантине и оформлением ветеринарных сопроводительных документов, дабы не допустить занос инфекции на территорию республики», - предупреждают ветеринары.

Фото: «Номер один»
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