В Бурятии появился преступник одержимый воровством

22-летний житель Заиграевского района Егор Конев (имя, фамилия изменены), в марте 2023 г. был осужден к штрафу за совершение двух угонов автомобиля в г. Улан-Удэ. Но почти сразу он продолжил совершать преступления.Уже в мае в одном из сел Мухоршибирского района на остановке общественного транспорта после совместного распития спиртных напитков он украл сумку с инструментами у шапочного знакомого.Затем в октябре 2023 г., находясь дома у очередного знакомого, Конев совершил кражу копилки с деньгами и одновременно завладел ключами от легкового автомобиля хозяина. После чего, управляя украденной иномаркой, в соседнем районе попал в ДТП и, опасаясь вызова сотрудников полиции, не придумал ничего лучше, чем сдать чужую машину «на металлолом». Выручив всего 20 тысяч рублей, половину денег предприимчивый молодой человек отдал второму водителю – владельцу пострадавшего в аварии автомобиля.В том же месяце, подрабатывая в одном из торговых центров г. Улан-Удэ, злоумышленник поживился сварочным аппаратом работодателя.В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в отношении Конева имеются еще два уголовных дела по угонам автомобилей в Октябрьском и Железнодорожном районах города.На вопрос суда, почему за короткий промежуток времени он совершил столько преступлений, виновный ответить затруднился, однако пытался убедить суд, что «исправится», и просил не лишать его свободы.- По совокупности трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 (кража), п. «в» ч. 2 ст. 158 и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину), Мухоршибирский районный суд Республики Бурятия приговорил Конева к трем годам лишения свободы. После освобождения из колонии осужденный будет отбывать дополнительное наказание в виде одного года ограничения свободы, - сообщили в Мухоршибирском районном суде Бурятии.Приговор в законную силу не вступил.