В Улан-Удэ ломбард предоставлял горожанам потребительские займы

Прокуратура Октябрьского района г.Улан-Удэ выявила нарушения законодательства в сфере оказания финансовых услуг населению в деятельности одного из ломбардов. Организация осуществляла скупку бытовой техники, электрических инструментов и иного ценного движимого имущества у населения.При этом по условиям договоров купли-продажи клиентам предоставляли денежные средства под залог движимого имущества, а по истечении установленного срока хранения сданное имущество выкупали за сумму, превышающую полученную в момент сдачи. В случае невыкупа имущества товар выставляли на продажу неограниченному кругу лиц по цене, значительно превышающей выкупную.Таким образом, фактически организация вопреки требованиям закона осуществляла деятельность по предоставлению потребительских займов.По постановлению прокурора юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.14.56 КоАП РФ (осуществление предусмотренной законодательством о потребительском кредите (займе) деятельности по предоставлению потребительских займов юридическими лицами, не имеющими права на ее осуществление), судом его деятельность приостановлена на 15 суток.