Происшествия 21.02.2024 в 09:56

В Бурятии мужчина облил женщину растворителем и поджег

Его заключили под стражу
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии мужчина облил женщину растворителем и поджег
Следственный отдел ОМВД России обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петрова (фамилия изменена).

Органами предварительного следствия Петров обвиняется в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил потерпевшую растворителем и поджёг, причинив тем самым тяжкий вред здоровью потерпевшей.

Суд ходатайство удовлетворил, в отношении Петрова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, - сообщает Закаменский районный суд Бурятии. 

Теги
происшествия

Все новости

Пенсионер попал в больницу после лобового ДТП на трассе в Бурятии
21.02.2024 в 10:06
В Бурятии мужчина облил женщину растворителем и поджег
21.02.2024 в 09:56
В Улан-Удэ пожилой водитель сбил девушку на пешеходном переходе
21.02.2024 в 09:53
В Бурятии фельдшерские акушерские пункты и врачебные амбулатории не были оснащены необходимым медоборудованием
21.02.2024 в 09:49
В Бурятии работодателя заставили провести специальную оценку труда на рабочих местах
21.02.2024 в 09:43
Юрий Трутнев призвал как можно быстрее реализовывать мастер-планы Улан-Удэ и Северобайкальска
21.02.2024 в 09:40
В Улан-Удэ ломбард предоставлял горожанам потребительские займы
21.02.2024 в 09:35
В Улан-Удэ матери, удочерившей ребенка, отказали в получении пособия
21.02.2024 в 09:25
Жители Бурятии смогут защититься от мошенников
21.02.2024 в 09:12
Если не убирают снег
21.02.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

Читайте также
Пенсионер попал в больницу после лобового ДТП на трассе в Бурятии
Водитель второго автомобиля не пострадал
21.02.2024 в 10:06
В Улан-Удэ пожилой водитель сбил девушку на пешеходном переходе
Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии
21.02.2024 в 09:53
В Улан-Удэ ломбард предоставлял горожанам потребительские займы
А условия договоров купли-продажи были грабительскими
21.02.2024 в 09:35
В Бурятии чиновницу не стали строго наказывать за «раздробленный» туалет
Однако окончательная точка в «туалетном» деле еще не поставлена
20.02.2024 в 17:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru