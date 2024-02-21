В Бурятии мужчина облил женщину растворителем и поджег

Следственный отдел ОМВД России обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петрова (фамилия изменена).Органами предварительного следствия Петров обвиняется в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил потерпевшую растворителем и поджёг, причинив тем самым тяжкий вред здоровью потерпевшей.Суд ходатайство удовлетворил, в отношении Петрова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, - сообщает Закаменский районный суд Бурятии.