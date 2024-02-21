Пенсионер попал в больницу после лобового ДТП на трассе в Бурятии

ДТП произошло утром 20 февраля на трассе «Байкал» в 13 км от Мухоршибири. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 35-летний водитель автомобиля «Тойота Виш» при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2107 под управлением 67-летнего водителя. В результате аварии водитель отечественного автомобиля был госпитализирован с многочисленными травмами.





Еще одно дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 20 февраля в Заиграевском районе. Там 64-летний водитель автомашины «Хонда Фрид», ехавший со стороны Улан-Удэ в направлении у. Дабаты, не справился с управлением и слетел с дороги с последующим наездом на препятствие. В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести.





Фото: ГИБДД Бурятии