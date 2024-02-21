Житель Улан-Удэ получил срок за убийство работника базы

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 16 октября 2023 года обвиняемый приехал на территорию производственной базы в микрорайоне «Силикатный» в Улан-Удэ по приглашению знакомого сторожа. С ним мужчина стал распивать спиртное. Также к их компании присоединился еще один работник базы, с которым спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения приехавший повздорил, после чего металлическим прутом с силой нанес ему удары по голове и телу. От полученных травм 52-летний потерпевший скончался на месте. Злоумышленник с орудием преступления скрылся с территории базы, по пути выбросил металлический прут. Однако позже вернулся обратно и был задержан.Суд признал горожанина виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»