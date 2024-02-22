В Бурятии оператора связи привлекли к ответственности за звонок мошенника

Прокуратура Заиграевского района провела проверку в сфере соблюдения законодательства о связи.Следственным отделом ОМВД России по Заиграевскому району расследовалось уголовное дело по пп. «в,г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере с банковского счета потерпевшего).Следствие установило, что в июне 2023 года жителю п. Заиграево поступил телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что для проверки его данных ему необходимо установить приложение-«помощник» и предоставить ему удаленный доступ для сверки данных. Через некоторое время после установки данного приложения с банковского счета потерпевшего неустановленным лицом похищены денежные средства на сумму 261 тыс. рублей.Прокуратурой района выявлено, что телефонный звонок абоненту поступил с использованием подменного номера. В нарушение закона оператор связи не предпринял меры по блокировке вызова.В связи с этим в отношении оператора связи возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области связи). За данное правонарушение юридическому лицу судом назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей.