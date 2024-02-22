В Бурятии в прошлом году было арестовано 374 автомобиля

Заместитель начальника Отдела организации дознания МВД по Республике Бурятия Надежда Молонова рассказала на пресс-конференции в региональном МВД о результатах расследования уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ. В 2023 году в производстве подразделений дознания находилось 1687 уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». В суд направлено 897 уголовных дел.В январе текущего года в производстве подразделений дознания находилось 442 уголовных дела о преступлениях в сфере безопасности дорожного движения.По каждому уголовному делу дознавателями принимаются меры к реализации требований ст. 115 УК РФ в части наложения ареста на транспортные средства. Так, в 2023 году наложен арест на 374 автотранспортных средства, в январе текущего года на 42 автомобиля.К примеру, в январе текущего года подразделением дознания отдела полиции № 1 УМВД России по г. Улан-Удэ в суд направлено уголовное дело в отношении 36-летней гражданки. В ходе расследования установлено, что в октябре прошлого года женщина отмечала свой день рождения в компании знакомых с распитием спиртных напитков. Утром следующего дня горожанка решила доехать до станции технического обслуживания.В районе 502 километра автомобиль гражданки был остановлен экипажем ДПС для проверки документов. В ходе общения с водителем инспекторы зафиксировали видимые признаки алкогольного опьянения, что подтвердил результат освидетельствования. Выяснилось, что в апреле текущего года женщина уже привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Судом ей назначено наказание в виде лишения права управления ТС на полтора года и штраф в размере 30 тысяч рублей.По факту повторного управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения дознаватели возбудили в отношении гражданки уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. В рамках расследования дознавателем на автотранспорт подозреваемой стоимостью 1 млн. рублей наложен арест. В настоящее время уголовное дело находится в суде на рассмотрении.Справочно:Статья 264.1 УК РФ: Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.Санкция предусматривает штраф от 200 до 300 тыс рублей, вплоть до лишения свободы до 2 лет с одновременным лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.В соответствии с требованиями ФЗ № 258-ФЗ от 14.07.2022 внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, в соответствии с которым конфискации подлежат транспортные средства, принадлежащие обвиняемому и использованные им при совершении преступлений, предусмотренных ст. 264 прим. УК РФ.В отношении арестованных транспортных средств судьями принимаются решения о конфискации. Конфискация – принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора.