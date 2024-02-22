Жительница Бурятии превентивно порезала своего бывшего мужа, испугавшись избиения

Улан-удэнка, мать двоих детей, не выдержав регулярных побоев, решила проучить своего мужа, с которым была разведена, но жить они продолжали вместе. Женщина взяла нож и когда мужчина пытался ее пнуть, он наткнулся ногой на нож, а затем получил удар в спину.

В ноябре 2023 года горожанка съездила в гости к подруге, с которой она выпила «чекушку» водки. Вскоре она вернулась домой и застала дома своего пьяного мужа, который пил уже неделю. Также дома был их сын.

Женщина предупредила своего бывшего мужа, что если он будет ругаться, то пусть идет в другое место, после чего он вышел из дома. Однако вскоре горожанка услышала громкий стук в окно кухни. Она открыла входную дверь, выглянула на улицу. Муж без какой-либо причины начал кричать на неё, говорил, что сломает все окна и двери дома. Ранее у них неоднократно случались конфликты, в ходе которых бывший муж избивал женщину.

Она подумала, что он разобьет окна и не хотела, чтобы сын испугался, поэтому выбежала на улицу. Муж продолжал оскорблять ее. В какой-то момент мужчина толкнул ее двумя руками в грудь и замахнулся на нее кулаком. Она думала, что бывший начнет, как и ранее, избивать её. В этот момент женщина забежала в дом, на кухонном столе взяла небольшой кухонный нож и выбежала на улицу.

Мужчина стоял спиной к ней около крыльца дома. Правую руку, в которой она держала нож, женщина вытянула вперед, перед собой. В этот момент бывший муж хотел пнуть её левой ногой. Он пнул её, однако промахнулся и попал в нож. Затем он по инерции повернулся к ней спиной и в этот момент она нанесла ему один удар ножом в спину сзади.

После этого раненый ушел в соседний дом и уснул там за столом. Очнулся он в больнице.

В суде мужчина говорил, что сам виноват в случившемся, поскольку часто приходит домой пьяный, бьет бывшую жену, но она в полицию никогда не обращалась и прощала его.

О мужчине известно, что он инвалид 2 группы, «в связи с чем, у него бывают нервные срывы, в состоянии опьянения он очень агрессивный». У них двое несовершеннолетних детей, он работать не может. Бывшая жена тоже болеет, но работает и обеспечивает детей.

Суд приговорил признать женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ горожанке отсрочили отбывание наказания до достижения ее сыном четырнадцатилетнего возраста.



Фото: "Номер один"