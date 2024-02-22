Происшествия 22.02.2024 в 16:29

В Бурятии застрелили бешеного волка

С начала года в республике зарегистрировано уже 4 очага бешенства
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии застрелили бешеного волка
Сотрудники Бурприроднадзора провели отстрел волка в районе села Унгуркуй, в четырех километрах от населенного пункта. Голова животного отправлена на исследование в ветеринарную лабораторию, результаты подтвердили диагноз бешенства. В радиусе одного километра от места добычи установлен карантин.

С начала года в Бурятии было зарегистрировано 4 очага бешенства, в Селенгинском районе лисица вышла к сторожке сотрудника Усть-Чикойской паромной переправы, в Тарбагатайском, Иволгинском и Кяхтинском районах в рамках кампании по мониторингу циркуляции вируса бешенства.

Важно отметить, что бешенство является опасным вирусным заболеванием общим для людей и животных. Оно передается через слизистые оболочки и порезы, и поражает центральную нервную систему. Людям следует избегать контакта с животными, особенно с больными или подозрительными на бешенство.

Сообщать о случаях нахождения диких животных в населенных пунктах необходимо Бурприроднадзор, а также Управление ветеринарии РБ по номеру «горячей линии» 36-20-22.

Фото: Pixabay.com
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