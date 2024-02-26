Происшествия 26.02.2024 в 08:44

Двое мужчин пострадали на пожарах в Бурятии

В Улан-Удэ горело зимовье, а в Петропавловке - тепляк
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Текст: Андрей Константинов
Двое мужчин пострадали на пожарах в Бурятии
Ночью в минувшие выходные дежурные караулы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона привлекались на тушение возгорания в зимовье по улице Богданова.

«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев здание горело изнутри. Пожар удалось ликвидировать за считанные минуты на площади 10 кв.м. В огне пострадал 58-летний мужчина - с ожогами спины и шеи его доставили в больницу», - сообщили в МЧС Бурятии.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Затем на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании тепляка на улице Балтахинова в селе Петропавловка. К месту вызова были незамедлительно направлены огнеборцы 5-го Джидинского отряда.

«В результате загорания были повреждены личные вещи на площади 2 кв. м. 61-летний мужчина с термическими ожогами госпитализирован в районную больницу», - рассказали в МЧС.

В этом случае причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Фото: МЧС
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