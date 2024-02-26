Житель Улан-Удэ зарезал родную сестру

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего горожанина, не имеющего постоянного местожительства. Он обвинялся в убийстве.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина приехал в гости к матери и сестре, которые проживали вместе. Родственники начали распивать спиртное. В ходе возлияний между обвиняемым и его сестрой возникла ссора. Мужчина схватил нож, повалил сестру на пол и несколько раз ударил её клинком. От полученных ран женщина скончалась на месте.Рассмотрев материалы дела, суд признал горожанина виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Также с мужчины в пользу сына убитой сестры взыскан материальный и моральный ущерб на общую сумму около 900 тысяч рублей.Фото: «Номер один»