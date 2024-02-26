Происшествия 26.02.2024 в 09:23

Житель Улан-Удэ зарезал родную сестру

Кровавая расправа произошла в ходе визита мужчины в гости к родственникам
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ зарезал родную сестру
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего горожанина, не имеющего постоянного местожительства. Он обвинялся в убийстве.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина приехал в гости к матери и сестре, которые проживали вместе. Родственники начали распивать спиртное. В ходе возлияний между обвиняемым и его сестрой возникла ссора. Мужчина схватил нож, повалил сестру на пол и несколько раз ударил её клинком. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Рассмотрев материалы дела, суд признал горожанина виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Также с мужчины в пользу сына убитой сестры взыскан материальный и моральный ущерб на общую сумму около 900 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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