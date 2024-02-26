Происшествия 26.02.2024 в 10:24

Житель Бурятии хотел продать в Ингушетии более полукилограмма золота

Но его планы нарушили чекисты
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии хотел продать в Ингушетии более полукилограмма золота
Спецслужбы Бурятии пресекли попутку вывезти из республики более полукилограмма незаконно добытого золота.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Северобайкальске при перевозке у гражданина изъято 682 грамма незаконно добытого природного золота стоимостью 3,3 млн рублей, которое он добыл и перевозил в Ингушетию для сбыта», - рассказали в пресс-службе УФСБ России по РБ.

По факту незаконного оборота драгметаллов в крупном размере было возбуждено уголовное дело. После расследования его направили в Северобайкальский городской суд. Мужчина признан виновным и приговорен к 2 годам лишения свободы условно.

Напомним, недавно в Бурятии осудили жителя Баунтовского района, который летом 2023 года мужчина нелегально добыл 625 граммов шлихового золота стоимостью более 3 миллионов рублей. Однако на след мужчины вышли сотрудники ФСБ. Его задержали, после чего судили и приговорили к полутора годам лишения свободы условно и штрафу в размере 80 тысяч рублей. Добытое им золото было обращено в доход государства.

Фото: «Номер один»
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