71-летний житель Улан-Удэ ударил жену ножом в живот

В Октябрьском районе Улан-Удэ экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который ранил ножом свою жену.Как сообщили в Росгвардии Бурятии, происшествие случилось в одной из квартир в 112 микрорайоне женщине. Приехавшие на вызов правоохранители обнаружили в жилище раненую женщину и её 71-летнего пьяного мужа. Мужчину задержали, а женщину госпитализировали для оказания экстренной помощи.Как выяснилось, конфликт между супругами произошел на фоне распития алкоголя. В его поде пенсионер схватил кухонный нож и ударил им в живот женщины.По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: Росгвардия Бурятии