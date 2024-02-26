Происшествия 26.02.2024 в 11:08
71-летний житель Улан-Удэ ударил жену ножом в живот
Конфликт между супругами произошел на фоне распития алкоголя
Текст: Андрей Константинов
В Октябрьском районе Улан-Удэ экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который ранил ножом свою жену.
Как сообщили в Росгвардии Бурятии, происшествие случилось в одной из квартир в 112 микрорайоне женщине. Приехавшие на вызов правоохранители обнаружили в жилище раненую женщину и её 71-летнего пьяного мужа. Мужчину задержали, а женщину госпитализировали для оказания экстренной помощи.
Как выяснилось, конфликт между супругами произошел на фоне распития алкоголя. В его поде пенсионер схватил кухонный нож и ударил им в живот женщины.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: Росгвардия Бурятии
Как сообщили в Росгвардии Бурятии, происшествие случилось в одной из квартир в 112 микрорайоне женщине. Приехавшие на вызов правоохранители обнаружили в жилище раненую женщину и её 71-летнего пьяного мужа. Мужчину задержали, а женщину госпитализировали для оказания экстренной помощи.
Как выяснилось, конфликт между супругами произошел на фоне распития алкоголя. В его поде пенсионер схватил кухонный нож и ударил им в живот женщины.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: Росгвардия Бурятии