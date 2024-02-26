В Улан-Удэ школьники перевели мошенникам большую сумму родительских денег

Накануне на территории Октябрьского района Улан-Удэ полиция зарегистрировала два очередных телефонных мошенничества. Жертвами стали школьники 6 и 7 классов."Школьникам написали в сети ВКонтакте, якобы, друзья - со взломанных аккаунтов. Сказали, что банковская карта знакомой привязана к личному кабинету одного из родителей потерпевшего. Соответственно, карту необходимо отвязать, иначе будут списываться денежные средства. Ввели детей в заблуждение. Дети попались на уловку, взяли банковские карты родителей, сфотографировали их с двух сторон, предоставили информацию злоумышленникам. Последние этим воспользовались и сняли все денежные средства, находившиеся на счетах", - сообщили в полиции Улан-Удэ об этих свежих случаях.Более того, в одном случае преступники продолжили разговор со школьником. Путем манипуляций, уговорили его оформить кредит с помощью родительского телефона на сумму около 200 тыс. рублей.По двум случаям ущерб составил около 600 тыс. рублей. Полиция просит граждан быть бдительными.Распознать мошенников можно. Если вас попросят сообщить код из пришедшего СМС-уведомления, данные вашей банковской карты или карты близких, то это - преступники. При этом мошенники могут представиться кем угодно, хоть сотрудником Центробанка, хоть МВД, ФСБ, прокуратуры или сотового оператора.Но могут и не представляться ими, а войти в контакт в соцсети, взломав аккаунт вашего знакомого. Вы будете думать, что разговариваете в чате со знакомым, а на самом деле это будет мошенник, что мы видим на примере этих школьников.За 2023 год в Улан-Удэ и, в целом, по Бурятии был отмечен заметный рост телефонных мошенничеств, IT-преступлений. Жителями Улан-Удэ было переведено мошенникам более 460 млн рублей. По республике - около 700 млн рублей. В нынешнем году жители продолжают становиться жертвами преступников, которые зачастую ведут свою криминальную деятельность из-за рубежа. Так, на Украине действует более 20 колл-центров, занимающихся телефонными мошенничествами.Раньше жертвами обмана становились, в основном, пенсионеры. Но сейчас на уловки мошенников поддаются люди всех возрастов.