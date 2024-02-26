Происшествия 26.02.2024 в 13:01

В Улан-Удэ школьники перевели мошенникам большую сумму родительских денег

К детям преступники подобрались через соцсеть - взломали аккаунт друзей
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ школьники перевели мошенникам большую сумму родительских денег
Накануне на территории Октябрьского района Улан-Удэ полиция зарегистрировала два очередных телефонных мошенничества. Жертвами стали школьники 6 и 7 классов.

"Школьникам написали в сети ВКонтакте, якобы, друзья - со взломанных аккаунтов. Сказали, что банковская карта знакомой привязана к личному кабинету одного из родителей потерпевшего. Соответственно, карту необходимо отвязать, иначе будут списываться денежные средства. Ввели детей в заблуждение. Дети попались на уловку, взяли банковские карты родителей, сфотографировали их с двух сторон, предоставили информацию злоумышленникам. Последние этим воспользовались и сняли все денежные средства, находившиеся на счетах", - сообщили в полиции Улан-Удэ об этих свежих случаях.

Более того, в одном случае преступники продолжили разговор со школьником. Путем манипуляций, уговорили его оформить кредит с помощью родительского телефона на сумму около 200 тыс. рублей.

По двум случаям ущерб составил около 600 тыс. рублей. Полиция просит граждан быть бдительными.

Распознать мошенников можно. Если вас попросят сообщить код из пришедшего СМС-уведомления, данные вашей банковской карты или карты близких, то это - преступники. При этом мошенники могут представиться кем угодно, хоть сотрудником Центробанка, хоть МВД, ФСБ, прокуратуры или сотового оператора.

Но могут и не представляться ими, а войти в контакт в соцсети, взломав аккаунт вашего знакомого. Вы будете думать, что разговариваете в чате со знакомым, а на самом деле это будет мошенник, что мы видим на примере этих школьников.

За 2023 год в Улан-Удэ и, в целом, по Бурятии был отмечен заметный рост телефонных мошенничеств, IT-преступлений. Жителями Улан-Удэ было переведено мошенникам более 460 млн рублей. По республике - около 700 млн рублей. В нынешнем году жители продолжают становиться жертвами преступников, которые зачастую ведут свою криминальную деятельность из-за рубежа. Так, на Украине действует более 20 колл-центров, занимающихся телефонными мошенничествами.

Раньше жертвами обмана становились, в основном, пенсионеры. Но сейчас на уловки мошенников поддаются люди всех возрастов.

Теги
происшествия

Все новости

На улан-удэнских кладбищах открыты бесплатные ритуальные залы
26.02.2024 в 13:16
В Улан-Удэ школьники перевели мошенникам большую сумму родительских денег
26.02.2024 в 13:01
В Бурятии прошел Охотничий биатлон
26.02.2024 в 12:53
В Бурятии в ближайшие дни сохранится умеренно-морозная погода
26.02.2024 в 12:48
Внесудебное банкротство: условия и возможности
26.02.2024 в 12:36
Полицейские Монголии споют в Улан-Удэ русские и бурятские песни
26.02.2024 в 12:34
Два человека пострадали в лобовом ДТП в Бурятии
26.02.2024 в 12:27
В Бурдраме поставят уникальный спектакль «Хатан»
26.02.2024 в 12:02
На спецоперации погиб 63-летний доброволец из Бурятии
26.02.2024 в 11:47
Жительниц Монголии не выпускали из Бурятии, пока они не заплатили штрафы
26.02.2024 в 11:27
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

Читайте также
Два человека пострадали в лобовом ДТП в Бурятии
Виновник аварии отказался от прохождения освидетельствования
26.02.2024 в 12:27
71-летний житель Улан-Удэ ударил жену ножом в живот
Конфликт между супругами произошел на фоне распития алкоголя
26.02.2024 в 11:08
Житель Бурятии хотел продать в Ингушетии более полукилограмма золота
Но его планы нарушили чекисты
26.02.2024 в 10:24
Житель Улан-Удэ зарезал родную сестру
Кровавая расправа произошла в ходе визита мужчины в гости к родственникам
26.02.2024 в 09:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru