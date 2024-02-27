Происшествия 27.02.2024 в 09:06

В Улан-Удэ подросток получил ожоги, заглянув в горящую котельную

Мальчика госпитализировали в больницу
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подросток получил ожоги, заглянув в горящую котельную
Днем 26 февраля сотрудники МЧС Бурятии выезжали на тушение котельной частного жилого дома на улице Нерчинской в Улан-Удэ.  
 
В момент возгорания в доме находился 14-летний подросток, который решил заглянуть в горящее помещение, и, открыв дверь котельной, получил ожоги. В это время домой вернулся отец, который вызвал пожарных и скорую. Подростка госпитализировали в больницу.

«Пожар на площади 9 кв.м. ликвидировали 16 огнеборцев и 4 единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже отопительного оборудования», - сообщили в МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

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