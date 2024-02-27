В Улан-Удэ подросток получил ожоги, заглянув в горящую котельную

Днем 26 февраля сотрудники МЧС Бурятии выезжали на тушение котельной частного жилого дома на улице Нерчинской в Улан-Удэ.В момент возгорания в доме находился 14-летний подросток, который решил заглянуть в горящее помещение, и, открыв дверь котельной, получил ожоги. В это время домой вернулся отец, который вызвал пожарных и скорую. Подростка госпитализировали в больницу.«Пожар на площади 9 кв.м. ликвидировали 16 огнеборцев и 4 единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже отопительного оборудования», - сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии