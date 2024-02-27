Верховный суд Бурятии ужесточил наказание для вора

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Заиграевского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).Судом установлено, что в мае 2022 года сын потерпевшей позволил осужденному переночевать в квартире его отсутствовавшей матери, передав для этого ключи. Утром мужчина покинул квартиру, похитив шубу хозяйки стоимостью 130 тыс. рублей. Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.С назначенным судом наказанием не согласился прокурор, поскольку виновный неоднократно судим, совершил новое умышленное преступление спустя непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы, находясь под административным надзором.Рассмотрев апелляционное представление государственного обвинителя, Верховный суд республики признал его доводы обоснованными и изменил приговор, определив отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима.