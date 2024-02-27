Улан-удэнец взял в кредит 500 тысяч рублей, солгав о месте своей работы

Дознанием ОП №2 Управления МВД России по г. Улан-Удэ расследуется уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве при получении кредита.Установлено, что в апреле 2023 года он в отделении банка в Октябрьском районе заключил кредитный договор на 500 тысяч рублей, указав при этом в заявке ложные сведения о месте работы и получаемом доходе.Горожанин солгал, что занят в лесном хозяйстве и получает ежемесячно 43 тысячи рублей. На самом деле в организации он проработал два месяца и был уволен в декабре 2022 года. Специалисту финансового учреждения он оставил контакты своих коллег по прежнему месту работы.Выполнять финансовые обязательства мужчина намерения не имел. Обналиченные кредитные средства он потратил на личные нужды и не внёс ни одного платежа по займу.Постоянный источник дохода у улан-удэнца отсутствует. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Ведётся дознание.