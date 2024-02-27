Происшествия 27.02.2024 в 09:28

Улан-удэнец взял в кредит 500 тысяч рублей, солгав о месте своей работы

Он потратил все деньги на личные нужды и не внёс ни одного платежа по займу
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Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнец взял в кредит 500 тысяч рублей, солгав о месте своей работы
Дознанием ОП №2 Управления МВД России по г. Улан-Удэ расследуется уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве при получении кредита.

Установлено, что в апреле 2023 года он в отделении банка в Октябрьском районе заключил кредитный договор на 500 тысяч рублей, указав при этом в заявке ложные сведения о месте работы и получаемом доходе.

Горожанин солгал, что занят в лесном хозяйстве и получает ежемесячно 43 тысячи рублей. На самом деле в организации он проработал два месяца и был уволен в декабре 2022 года. Специалисту финансового учреждения он оставил контакты своих коллег по прежнему месту работы.

Выполнять финансовые обязательства мужчина намерения не имел. Обналиченные кредитные средства он потратил на личные нужды и не внёс ни одного платежа по займу.
Постоянный источник дохода у улан-удэнца отсутствует. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Ведётся дознание.
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