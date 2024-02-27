Происшествия 27.02.2024 в 09:54
В центре Улан-Удэ сошел с рельсов трамвай
На месте происшествия работает ремонтная бригада
Текст: Андрей Константинов
Сегодня утром на перекрестке улиц Ербанова и Коммунистическая сошел с рельсов трамвай. Из-за этого движение трамваев на данном участке было закрыто в обе стороны, сообщили в Комитете по транспорту мэрии города.
Сейчас на месте происшествия работает ремонтная бригада МУП «Управление трамвая».
Фото: Комитет по транспорту
Сейчас на месте происшествия работает ремонтная бригада МУП «Управление трамвая».
Фото: Комитет по транспорту
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