В центре Улан-Удэ сошел с рельсов трамвай

Сегодня утром на перекрестке улиц Ербанова и Коммунистическая сошел с рельсов трамвай. Из-за этого движение трамваев на данном участке было закрыто в обе стороны, сообщили в Комитете по транспорту мэрии города.Сейчас на месте происшествия работает ремонтная бригада МУП «Управление трамвая».Фото: Комитет по транспорту