Происшествия 27.02.2024 в 12:30

В Бурятии таксистка после конфликта сбила пассажирку и проехала по ней на автомобиле

Пострадавшая получила тяжелые травмы
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии таксистка после конфликта сбила пассажирку и проехала по ней на автомобиле
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Иволгинского района, обвиняемой в покушении на убийство.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемая нелегально занималась частным извозом на своем автомобиле марки «Тойота Филдер». Вечером 20 октября 2023 года она, приняв очередную заявку, привезла трех граждан к продуктовому магазину в Поселье. При этом по пути одна из пассажирок, которая была пьяна, устроила ссору и потасовку с водителем, а затем после остановки вышла из салона и ударом ноги повредила зеркало у машины. В ответ обвиняемая подъехала к женщине, после чего, резко нажав на газ, сбила потерпевшую и проехала по ней передним и задним колесом, причинив тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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