В Бурятии таксистка после конфликта сбила пассажирку и проехала по ней на автомобиле

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Иволгинского района, обвиняемой в покушении на убийство.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемая нелегально занималась частным извозом на своем автомобиле марки «Тойота Филдер». Вечером 20 октября 2023 года она, приняв очередную заявку, привезла трех граждан к продуктовому магазину в Поселье. При этом по пути одна из пассажирок, которая была пьяна, устроила ссору и потасовку с водителем, а затем после остановки вышла из салона и ударом ноги повредила зеркало у машины. В ответ обвиняемая подъехала к женщине, после чего, резко нажав на газ, сбила потерпевшую и проехала по ней передним и задним колесом, причинив тяжкий вред здоровью.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии