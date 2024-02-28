Происшествия 28.02.2024 в 09:16

В Бурятии рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошенников

Как ни странно, но это не пенсионеры
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошенников
Прокуратура Бурятии определила среднестатистический портрет жертвы телефонных и интернет-мошенников. Как отметили в ведомстве, всего за 2023 год в республике таковыми признаны 4283 человека. Самой молодой пострадавшей на момент преступления исполнилось 9 лет, самой старшей – 91 год.

Как рассказали в прокуратуре, преимущественно жертвами мошенников становятся лица в возрасте от 30 до 49 лет (41,6%). И только за ними с большим отрывом идет группа в возрасте от 60 лет и старше - 21,8%. Затем следуют люди в возрасте от 50 до 59 лет (15,2%), в возрасте от 18 до 24 лет (13,5%), от 25 до 29 лет (6,7%) и до 17 лет (1,2%).

При этом женщины на 62,3% чаще становятся жертвами криминальных посягательств (2650 случаев), чем мужчины (1633).

В отношении работающих лиц совершены 49,4% преступлений, безработных граждан и лиц без постоянного источника доходов – 22,9%, пенсионеров по старости – 17,8%, студентов и учащихся – 6,4%, иных – 3,5%.

Фото: «Номер один»
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