В Улан-Удэ курьер мошенников попался в руки силовиков

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной группы, занимавшейся телефонными мошенничествами в отношении жителей Улан-Удэ. Мужчине, который работал курьером у аферистов, инкриминируют 9 эпизодов мошенничества в значительном и крупном размерах в составе организованной группы. Ущерб, причиненный гражданам, составил более 1,5 млн рублей.Как рассказали в прокуратуре, преступная группа была создана неустановленными лицами для хищения денег у граждан. Входившие в нее «операторы» звонили на стационарные городские телефоны жителям города, представлялись следователями и врачами и сообщали, что внук или внучка потерпевшего стали виновниками ДТП. Затем они требовали значительные суммы денег для возмещения вреда здоровью пострадавшим, сообщив, что это единственное условие, при котором уголовное дело в отношении родственника не будет возбуждено. Получив согласие на передачу денег, «операторы» направляли домой к потерпевшим курьера, которого ранее через Интернет вовлекли в преступную деятельность. Он приезжал домой к потерпевшим, сообщал, что его направил следователь и забирал у пожилых граждан деньги.«Деятельность курьера пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками республиканского министерства внутренних дел. На период предварительного следствия обвиняемый заключен под стражу», - сообщили в прокуратуре.В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.Фото: «Номер один»