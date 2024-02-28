Происшествия 28.02.2024 в 09:33

В Улан-Удэ курьер мошенников попался в руки силовиков

Мужчина забирал деньги у жертв аферистов
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ курьер мошенников попался в руки силовиков
Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной группы, занимавшейся телефонными мошенничествами в отношении жителей Улан-Удэ. Мужчине, который работал курьером у аферистов, инкриминируют 9 эпизодов мошенничества в значительном и крупном размерах в составе организованной группы. Ущерб, причиненный гражданам, составил более 1,5 млн рублей.

Как рассказали в прокуратуре, преступная группа была создана неустановленными лицами для хищения денег у граждан. Входившие в нее «операторы» звонили на стационарные городские телефоны жителям города, представлялись следователями и врачами и сообщали, что внук или внучка потерпевшего стали виновниками ДТП. Затем они требовали значительные суммы денег для возмещения вреда здоровью пострадавшим, сообщив, что это единственное условие, при котором уголовное дело в отношении родственника не будет возбуждено. Получив согласие на передачу денег, «операторы» направляли домой к потерпевшим курьера, которого ранее через Интернет вовлекли в преступную деятельность. Он приезжал домой к потерпевшим, сообщал, что его направил следователь и забирал у пожилых граждан деньги.

«Деятельность курьера пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками республиканского министерства внутренних дел. На период предварительного следствия обвиняемый заключен под стражу», - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

В Улан-Удэ разыскивают пропавшую школьницу
28.02.2024 в 10:10
В Улан-Удэ отремонтируют улицу, ведущую к ФСК
28.02.2024 в 09:56
В Улан-Удэ курьер мошенников попался в руки силовиков
28.02.2024 в 09:33
В Бурятии рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошенников
28.02.2024 в 09:16
Угроза национальной безопасности
28.02.2024 в 09:00
Полис ОМС на ребенка
28.02.2024 в 09:00
Минэкономики Бурятии «наехало» на крематорий Улан-Удэ
28.02.2024 в 06:00
Житель Бурятии едва не утопил полицейского
27.02.2024 в 17:50
ВСГУТУ озвучил количество бюджетных мест в 2024 году
27.02.2024 в 16:45
В Бурятии убийца матери снова попал за решетку
27.02.2024 в 16:30
ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

Читайте также
В Улан-Удэ разыскивают пропавшую школьницу
Вечером 27 февраля девочка ушла из дома и не вернулась
28.02.2024 в 10:10
В Бурятии рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошенников
Как ни странно, но это не пенсионеры
28.02.2024 в 09:16
Житель Бурятии едва не утопил полицейского
За насилие в отношении представителя власти мужчина получил срок
27.02.2024 в 17:50
В Бурятии убийца матери снова попал за решетку
Мужчину выпустили пораньше, но он злостно нарушал возложенные на него ограничения
27.02.2024 в 16:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru