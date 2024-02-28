В Улан-Удэ разыскивают пропавшую школьницу

Полиция Улан-Удэ разыскивает 15-летнюю Зиёду Уринбоеву. 27 февраля около 19.50 школьница ушла из дома в СНТ «Энергостроитель» и не вернулась. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.Ранее уходила.Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, на вид 16-17 лет, рост 165 см, волосы русые, глаза карие.Была одета: толстовка и брюки черные, обувь белого цвета. Ушла из дома без верхней одежды.При наличии какой-либо информации о несовершеннолетней или её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (9021) 61-47-05 или 102 (112).