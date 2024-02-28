Происшествия 28.02.2024 в 10:10

В Улан-Удэ разыскивают пропавшую школьницу

Вечером 27 февраля девочка ушла из дома и не вернулась
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ разыскивают пропавшую школьницу
Полиция Улан-Удэ разыскивает 15-летнюю Зиёду Уринбоеву. 27 февраля около 19.50 школьница ушла из дома в СНТ «Энергостроитель» и не вернулась. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Ранее уходила.

Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, на вид 16-17 лет, рост 165 см, волосы русые, глаза карие.

Была одета: толстовка и брюки черные, обувь белого цвета. Ушла из дома без верхней одежды.

При наличии какой-либо информации о несовершеннолетней или её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (9021) 61-47-05 или 102 (112).
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