В Бурятии раскрыли 8 преступлений диверсионно-террористического характера

В 2023 году полиция Бурятии во взаимодействии с УФСБ, подразделениями Росгвардии, ФСИН, СК и прокуратуры раскрыла 8 преступлений диверсионно-террористического характера. Также выявлено 19 преступлений экстремистской направленности, 8 из которых совершено в составе ОПГ. Такие данные озвучил глава МВД Бурятии Олег Кудинов, выступая вчера в Народном Хурале с отчетом о результатах работы полиции в прошлом году.Также в 2023 году пресечена деятельность 26 организованных преступных групп, в том числе двух организованных преступных сообществ, и 2 факта бандитизма.Фото: «Номер один»