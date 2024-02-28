Происшествия 28.02.2024 в 13:24

В Улан-Удэ военнослужащего осудили за использование поддельного водительского удостоверения

Его наказали штрафом в 100 тысяч рублей
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ военнослужащего осудили за использование поддельного водительского удостоверения
22 февраля 2024 года Улан-Удэнским гарнизонным военным судом провозглашен приговор в отношении военнослужащего младшего сержанта Моргунова (фамилия изменена). 

Так, Моргунов в июне 2023 года приобрел поддельное водительское удостоверение на свое имя, которое хранил при себе до 24 августа 2023 года. В этот день, когда его остановил сотрудник ГИБДД, он предъявил инспектору именно этот «документ».  

В итоге, за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ, суд назначил Моргунову наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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