В Улан-Удэ военнослужащего осудили за использование поддельного водительского удостоверения

22 февраля 2024 года Улан-Удэнским гарнизонным военным судом провозглашен приговор в отношении военнослужащего младшего сержанта Моргунова (фамилия изменена).Так, Моргунов в июне 2023 года приобрел поддельное водительское удостоверение на свое имя, которое хранил при себе до 24 августа 2023 года. В этот день, когда его остановил сотрудник ГИБДД, он предъявил инспектору именно этот «документ».В итоге, за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ, суд назначил Моргунову наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.Приговор в законную силу не вступил.