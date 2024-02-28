Происшествия 28.02.2024 в 13:40
В Улан-Удэ тушат крупный пожар в складском помещении (есть видео)
Пожар локализован на площади 600 квадратных метров
Текст: Ольга Лазарева
Прямо сейчас на Спиртзаводском тракте горит склад. На месте работают подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.
В настоящее время пожар локализован на площади 600 квадратных метров. К тушению привлечены 23 человека и 7 единиц пожарной техники.
Фото: скриншот
В настоящее время пожар локализован на площади 600 квадратных метров. К тушению привлечены 23 человека и 7 единиц пожарной техники.
Фото: скриншот
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