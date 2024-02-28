В Улан-Удэ тушат крупный пожар в складском помещении (есть видео)

Прямо сейчас на Спиртзаводском тракте горит склад. На месте работают подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.В настоящее время пожар локализован на площади 600 квадратных метров. К тушению привлечены 23 человека и 7 единиц пожарной техники.Фото: скриншот