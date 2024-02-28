Происшествия 28.02.2024 в 16:03
В Улан-Удэ потушили пожар на складе
Причины возгорания пока не называются
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в 15.46 в МЧС Бурятии сообщили о полной ликвидации пожара на складе на Спиртзаводском тракте в Улан-Удэ.
Ранее сообщалось, что пожар был локализован на площади 600 квадратных метров. К тушению привлекались 23 огнеборца и 7 единиц пожарной техники.
Причины возгорания пока не называются.
Фото и видео: МЧС Бурятии
Ранее сообщалось, что пожар был локализован на площади 600 квадратных метров. К тушению привлекались 23 огнеборца и 7 единиц пожарной техники.
Причины возгорания пока не называются.
Фото и видео: МЧС Бурятии
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