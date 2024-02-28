Происшествия 28.02.2024 в 16:48

Молодая улан-удэнка до смерти избила пьяного мужчину

Злоумышленница столкнула его с лестницы и несколько раз ударила ногами по голове
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Текст: Андрей Константинов
Молодая улан-удэнка до смерти избила пьяного мужчину
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летней горожанки, обвиняемой по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего).

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 29 октября 2023 года девушка приехала на улицу Солнечную в квартиру к матери, где застала ее пьяного знакомого. Из личной неприязни она стала избивать мужчину, после чего вытолкала его в подъезд, где с силой толкнула руками в грудь, отчего потерпевший упал и скатился вниз по лестнице. Спустившись вслед за ним, злоумышленница нанесла лежавшему мужчине еще несколько ударов ногами по голове, а затем покинула место происшествия. Потерпевший спустя непродолжительное время скончался от полученных травм.

Суд признал девушку виновной и приговорил её к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: pixabay.com
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