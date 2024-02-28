Молодая улан-удэнка до смерти избила пьяного мужчину

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летней горожанки, обвиняемой по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего).Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 29 октября 2023 года девушка приехала на улицу Солнечную в квартиру к матери, где застала ее пьяного знакомого. Из личной неприязни она стала избивать мужчину, после чего вытолкала его в подъезд, где с силой толкнула руками в грудь, отчего потерпевший упал и скатился вниз по лестнице. Спустившись вслед за ним, злоумышленница нанесла лежавшему мужчине еще несколько ударов ногами по голове, а затем покинула место происшествия. Потерпевший спустя непродолжительное время скончался от полученных травм.Суд признал девушку виновной и приговорил её к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.Фото: pixabay.com