В Улан-Удэ гендиректора «Водорканала» не выпустили из СИЗО

Советский райсудом Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей гендиректора МУП «Водоканал» Дмитрия Скакалина. Он обвиняется в коммерческом подкупе, а также в превышении должностных полномочий.«Суд учел наличие у Скакалина постоянного места жительства и регистрации, семьи, наличие на иждивении супруги и малолетних детей, отсутствие судимостей, состояние здоровья его и его близкого родственника, удовлетворительную характеристику по месту жительства УУП, отношение к предъявленному обвинению, наличие грамот и благодарностей по месту работы. Однако посчитал данные обстоятельства, недостаточными для отмены или изменения меры пресечения на более мягкую», - сообщили в пресс-службе суда.Постановление райсуда еще не вступило в законную силу.Напомним, Дмитрий Скакалин был задержан и взят под стражу в конце декабря прошлого года. По версии следствия, в декабре 2023 года гендиректор «Водоканала» договорился со знакомым предпринимателем, которого попросил произвести капремонт здания склада муниципального предприятия, а за выполненные работы пообещал рассчитаться позже. В это же время подозреваемый организовал проведение торгов на заключение муниципального контракта с начальной ценою более 2 млн рублей по ремонту этого склада, предполагая, что победителем останется предприниматель, который уже приступил к работам и вскоре их полностью выполнил.Однако торги в форме электронного аукциона неожиданно для договорившихся сторон выиграла другая фирма. Тогда подозреваемый встретился с представителем этой фирмы и объяснил, что работы по ремонту склада на самом деле уже выполнены, после чего предложил подкуп в сумме более 100 тыс рублей, за который потребовал от победителя торгов заключить фиктивный договор субподряда с нужным предпринимателем и перечислить тому поступившие по контракту деньги.После достигнутой договоренности подозреваемый подписал подложные акты о якобы выполненных организацией работах по ремонту склада, после чего произвел расчет.Преступление было выявлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ Бурятии.Как сообщал «Номер один», после задержания директора коллектив «Водоканала» записал видеообращение к главе Бурятии Алексею Цыденову и главе следкома РФ Александру Бастрыкину. Работники предприятия встали горой за руководителя и просят взять расследование под личный контроль.Фото: «Номер один»