Происшествия 29.02.2024 в 13:43

С начала года улан-удэнцы отдали мошенникам 65 млн рублей

Новой популярной схемой обмана становится взлом личного кабинета «Госуслуг»
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Текст: Ольга Лазарева
С начала года улан-удэнцы отдали мошенникам 65 млн рублей
Более 65 млн рублей перевели мошенникам жители Улан-Удэ с начала 2024 года, сообщает Управление МВД России по г. Улан-Удэ.

Одна из распространённых схем мошенничества - взлом личного кабинета «Госуслуг». Человеку звонит мошенник и представляется оператором сотовой связи и сообщает, что необходимо продлить срок действия сим-карты или обновить паспортные данные. Для подтверждения действия просят продиктовать код-пароль, который приходит на телефон с портала «Госуслуг», мошенник вводит код-пароль и получает доступ к личному кабинету.

На сегодняшний день, актуальными остаются уже ранее известные и распространенные схемы мошенничества – звонок от родственника, который попал в беду, звонок от сотрудников МВД, сообщение о выигрыше, заманчивое объявление о продаже товара.

Только внимательность и недоверие к тем, кто просит, убеждает и предлагает, сможет по-настоящему сохранить ваши деньги и сбережения. Не принимайте поспешное решение, звоните родным, уточняйте информацию в банках, - предупреждают полицейские. 

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происшествия

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