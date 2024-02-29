Происшествия 29.02.2024 в 14:41

Улан-удэнский ловелас выбрал золото вместо любви

Когда он остался ночью наедине с девушкой в гостинице, началось все самое интересное
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Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнский ловелас выбрал золото вместо любви
Советским районным судом г. Улан-Удэ рассмотрено уголовное дело по обвинению Чернова (фамилия изменена) в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, т.е. открытого хищения чужого имущества.

Установлено, что в один из июльских вечеров прошлого года подсудимый отдыхал в заведении в центре города, где познакомился с жительницей г. Улан-Удэ. Спустя некоторое время Чернов и его новая знакомая остались наедине в одном из гостиничных номеров указанного заведения. Однако романтический вечер закончился не так, как обычно. 

Подсудимый увидел на шее у своей обнаженной спутницы две золотые цепочки и кулон. И предпочел наживу ночи любви. Воспользовавшись ситуацией, подсудимый сорвал указанные украшения с потерпевшей и, несмотря на ее требования вернуть похищенное скрылся с места совершения преступления.

В судебном заседании Чернов вину признал в полном объеме, принес извинения потерпевшей и частично погасил причиненный ей ущерб.

Суд учел, что подсудимый совершил указанное преступление в период условного осуждения по другому приговору, где он был признан виновным в совершении кражи. В связи с этим суд отменил условное осуждение по ранее вынесенному судебному решению и по совокупности приговоров окончательно назначил Чернову наказание в виде лишения свободы в виде 2 лет 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.

Фото: Pixabay.com 
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