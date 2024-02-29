Улан-удэнец купил фирму за три миллиона, но деньги продавцу так и не отдал

Статьей 177 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения задолженности, превышающую 2 миллиона 250 тысяч рублей. Злостность уклонения подразумевает под собой наличие у должника возможности погасить полностью или частично имеющиеся обязательства, однако ввиду сокрытия им заработка или имущества взыскание долга не представляется возможным. При этом не имеет значения кем является взыскатель: будь то банковская организация или простой гражданин, разъясняют в Советском районном суде г Улан-Удэ.Приговором Советского районного суда улан-удэнца Долбиева (фамилия изменена) признали виновным в совершении вышеуказанного преступления.Установлено, что подсудимый приобрел у гр. Шарова (фамилия изменена) фирму за 3 миллиона рублей, однако денежные средства продавец так и не получил, в связи с чем был вынужден обратиться в суд с иском. Решением суда с Долбиева взыскали сумму от продажи юридического лица, судебными приставами возбуждено исполнительное производство. Несмотря на изложенное, подсудимый не торопился погашать свой долг, работая в 2022-2023 г.г. в различных фирмах о фактах своего трудоустройства судебному приставу не сообщал, более того, просил работодателя перечислять зарплату на карту своей близкой родственницы.В судебных заседаниях подсудимый вину не признавал, выдвинул версию о невозможности погасить задолженность ввиду болезненного состояния здоровья и прохождения лечения, а также необходимости уплаты алиментов. Данные доводы были тщательно проверены судом и признаны несостоятельными, поскольку в инкриминируемый подсудимому период он работал на различных должностях, получал заработную плату, при этом имеющееся у него заболевание никак этому не мешало. Кроме того, в указанный временной промежуток Долбиев расходовал денежные средства на цели, не связанные с лечением и выплатой алиментов.Приговором суда Долбиеву назначено наказание в виде обязательных работ, в период исполнения которых осужденный будет выполнять общественно полезные работы. Осуждение Долбиева не освобождает его от обязанности погасить имеющуюся задолженность.Приговор суда вступил в законную силу.