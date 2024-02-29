Происшествия 29.02.2024 в 15:36

В Бурятии мать-кукушку отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов

Это уже не первое аналогичное обвинение в ее адрес
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии мать-кукушку отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов
Решением Хоринского районного суда с Косовой взыскали алименты на содержание несовершеннолетних детей, которые она обязана выплачивать ежемесячно, до достижения детей совершеннолетия. Однако Косова злостно уклонялась от данной обязанности, в связи с чем, в отношении нее  возбудили уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ.

На суде Косова вину в предъявленном ей обвинении признала в полном объеме, заявленное в ходе предварительного расследования ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого производства поддержала. Заявила, что данное ходатайство ею заявлено после консультации с защитником. Порядок рассмотрения дела в таком порядке, а также пределы обжалования приговора ей надлежаще разъяснены.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о виновности Косовой в совершенном ею преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы на определенный срок с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Кроме того, на момент рассмотрения дела, Косова уже имела судимость по идентичной статье УК РФ за преступление, совершенное в иной период.

Приговор вступил в законную силу.

Фамилия подсудимой изменена 
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