Происшествия 29.02.2024 в 16:12

В Бурятии сельчанин украл у соседа мясо

Однако уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии сельчанин украл у соседа мясо
Джидинским районным судом Республики Бурятия прекращено уголовное дело  в отношении гражданина Смирнова (фамилия изменена), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.158 ч.2 п.«в» УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище), в связи  с примирением сторон. 

Смирнов, находясь на веранде дома у односельчанина, воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает и похитил мясо свинины, тем самым причинив хозяину дома значительный материальный ущерб. С похищенным имуществом Смирнов скрылся с места совершения преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

На суде потерпевший в письменном виде представил ходатайство  о прекращении уголовного  дела  в отношении  подсудимого Смирнова, в котором указано, что претензий  к  подсудимому он не имеет. Ущерб возмещен в полном объеме, Смирнов принес ему извинения, и они им приняты. Подсудимый также поддержал ходатайство, он просил прекратить дело в связи с примирением с потерпевшим. 

В связи с тем, что подсудимый удовлетворительно характеризуется по месту жительства, обвинялся в совершении преступления средней тяжести, был не судим, вину полностью признал, раскаивался в содеянном, ущерб потерпевшей стороне возместил, суд не увидел оснований для отказа в удовлетворении ходатайства. Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.
 
Постановление вступило в законную силу.

Теги
происшествия

Все новости

В Улан-Удэ загорелся стоявший на прогреве автомобиль
29.02.2024 в 16:17
Житель Бурятии натравил на полицейского собаку
29.02.2024 в 16:14
В Бурятии сельчанин украл у соседа мясо
29.02.2024 в 16:12
В Бурятии мать-кукушку отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов
29.02.2024 в 15:36
Пенсионер с Кавказа попался на нелегальной добыче золота в Бурятии
29.02.2024 в 15:21
Жителей Улан-Удэ приглашают бесплатно проверить свое здоровье
29.02.2024 в 15:20
В Улан-Удэ активно очищают крыши от снега и сосулек
29.02.2024 в 15:14
Улан-удэнец купил фирму за три миллиона, но деньги продавцу так и не отдал
29.02.2024 в 15:00
На Байкале установили рекорд страны
29.02.2024 в 14:43
Улан-удэнский ловелас выбрал золото вместо любви
29.02.2024 в 14:41
ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

Читайте также
В Улан-Удэ загорелся стоявший на прогреве автомобиль
Хозяйка машины пыталась сама потушить возгорание
29.02.2024 в 16:17
Житель Бурятии натравил на полицейского собаку

После этого мужчина пытался избить оперуполномоченного

29.02.2024 в 16:14
В Бурятии мать-кукушку отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов
Это уже не первое аналогичное обвинение в ее адрес
29.02.2024 в 15:36
Пенсионер с Кавказа попался на нелегальной добыче золота в Бурятии

Золотодобытчика с драгоценным грузом «приняли» на перроне вокзала в Северобайкальске

29.02.2024 в 15:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru