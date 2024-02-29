В Бурятии сельчанин украл у соседа мясо

Джидинским районным судом Республики Бурятия прекращено уголовное дело в отношении гражданина Смирнова (фамилия изменена), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.158 ч.2 п.«в» УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище), в связи с примирением сторон.Смирнов, находясь на веранде дома у односельчанина, воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает и похитил мясо свинины, тем самым причинив хозяину дома значительный материальный ущерб. С похищенным имуществом Смирнов скрылся с места совершения преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению.На суде потерпевший в письменном виде представил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого Смирнова, в котором указано, что претензий к подсудимому он не имеет. Ущерб возмещен в полном объеме, Смирнов принес ему извинения, и они им приняты. Подсудимый также поддержал ходатайство, он просил прекратить дело в связи с примирением с потерпевшим.В связи с тем, что подсудимый удовлетворительно характеризуется по месту жительства, обвинялся в совершении преступления средней тяжести, был не судим, вину полностью признал, раскаивался в содеянном, ущерб потерпевшей стороне возместил, суд не увидел оснований для отказа в удовлетворении ходатайства. Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.Постановление вступило в законную силу.