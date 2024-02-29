Житель Бурятии натравил на полицейского собаку

Приехавший на вызов по жалобе соседей полицейский в Селенгинском районе стал жертвой пьяного мужчины. Гражданин, поведением которого были недовольны соседи, спустил на прибывшего полицейского собаку, а затем ударил его и повалил на землю.

Летним вечером в дежурную часть ОМВД России по Селенгинскому району от жителей поступило сообщение о том, что у соседей громко играет музыка, происходит семейный скандал. Для проверки сообщения по адресу выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Селенгинскому району в составе двух человек. Вскоре полицейские прибыли к дому по вышеуказанному адресу, где двое мужчин распивали.

Сотрудники полиции объяснили выпивавшим, что на них поступила жалоба от соседей и им необходимо дать объяснения.

Один из мужчин из чувства личной неприязни к полицейскому спустил с цепи собаку, которой дал команду напасть на сотрудника полиции. Далее агрессивно настроенный взял в руки деревянный брусок, продемонстрировал его оперуполномоченному и обругал его.

Далее мужчина, находясь у ворот дома, высказал в адрес полицейского угрозу применения насилия, используя грубую нецензурную брань. После этого он попытался нанести оперуполномоченному удар кулаком в голову. Однако тот закрыл голову от удара своей левой рукой, в результате чего пьяный нанес один удар в левую руку.

«Продолжая свои преступные действия, мужчина схватил полицейского обеими руками за форменное обмундирование и уронил на землю, причинив последнему физическую боль. С целью пресечения преступных действий полицейский применил к агрессору физическую силу и спецсредство – наручники», - следует из материалов дела.

На суде напавший на полицейского житель района сообщил, что проживает с супругой и двумя детьми, является единственным кормильцем, работает неофициально, общий доход на семью составляет около 70 тысяч рублей в месяц. Супруга является инвалидом. После содеянного извинился перед потерпевшим, тот его простил.

Гусиноозерский городской суд приговорил признать мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.





Фото: "Номер один"